Trasporto pubblico, torna gratuità per anziani su extraurbano

Trasporto pubblico, torna gratuitą per anziani su extraurbano

Torna la gratuitą del trasporto pubblico extraurbano per gli anziani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/12/2020 - 00:02:05 Letto 378 volte

Torna la gratuità del trasporto pubblico extraurbano per gli anziani. È il risultato di un emendamento al bilancio regionale approvato in Assemblea Regionale Siciliana su proposto di Marianna Caronia. Nel 2020, fino a novembre, infatti non erano stati stanziati fondi, che sono stati ora ripristinati.

"Si tratta di un intervento da poche migliaia di euro - afferma Caronia - ma certamente significativo per l'attenzione rivolta ad una parte fragile della nostra popolazione.

Ovviamente, l'impegno è che i fondi siano stanziati anche nel 2021 senza soluzione di continuità."

