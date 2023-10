truffa reddito di cittadinanza

Truffa sul reddito di cittadinanza, Lagalla e Falzone: ''Gesto di legalità e di fedeltà per quei dipendenti comunali che hanno denunciato''

''Un gesto di legalità e di fedeltà verso l'Ente pubblico per il quale si lavora per il quale l'amministrazione ringrazia questi suoi dipendenti'', hanno dichiarato il sindaco Lagalla e l'assessore Falzone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2023 - 17:03:25 Letto 867 volte

«Dalle notizie apprese dalla stampa sull’operazione che ha fatto luce sulla truffa sul reddito di cittadinanza esprimiamo il nostro apprezzamento per l’attività svolta dalle forze dell’ordine e per quei dipendenti comunali degli uffici Anagrafe e del Decentramento che hanno denunciato alcuni atti illeciti. Denunce che hanno contribuito a dare il via alle indagini.

Un gesto di legalità e di fedeltà verso l’Ente pubblico per il quale l’amministrazione ringrazia questi suoi dipendenti».

Lo dichiarano il sindaco, Roberto Lagalla e l’assessore all’Anagrafe, Dario Falzone.

Fonte: Comune di Palermo

