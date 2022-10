natura

WWF Urban Nature 2022: 8 e 9 ottobre a Villa Tasca scopriamo la natura in città

Eventi, iniziative e laboratori dedicati a grandi e piccini per riscoprire la biodiversità urbana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/10/2022 - 00:10:00 Letto 1034 volte

Anche a Palermo, nel fine settimana dell’8 e 9 ottobre, celebreremo la Festa della Natura in città come in tutta Italia, con eventi, iniziative e laboratori dedicati a grandi e piccini per riscoprire la biodiversità urbana.

Quest’anno il WWF sarà presente in più di 1.600 piazze italiane dove si potranno acquistare una felce in vaso e sostenere il progetto “Oasi in Ospedale”.

Grazie alla raccolta fondi ci aiuterai a regalare alle strutture pediatriche spazi naturali interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, sia per momenti di rilassamento che favoriscano il recupero psicofisico, sia per svolgere attività didattiche e terapeutiche.

Info e dettagli:

Presidente 338 186 4718 nella pagina Facebook o nel sito dell'associazione

