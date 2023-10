Amg Energia

Amg Energia - Comune di Palermo, consigliere Inzerillo: ''Promuovere tavolo tecnico per soluzioni di continuità contrattuale''

Per il consigliere comunale Gianluca Inzerillo serve ''un tavolo tecnico che promuova una transizione aziendale necessaria e che parallelamente sostenga le ragioni di una proroga dell'attuale contratto a garanzia del pubblico servizio''.

"Il gruppo consiliare di Forza Italia intende promuovere un tavolo tecnico per proporre soluzioni di “continuità contrattuale” tra Comune di Palermo ed Amg Energia Spa. Una vicenda di particolare centralità perché coinvolge un’azienda dalla lunga tradizione industriale, risalente ai primi del ‘900 e un patrimonio di risorse umane che non può e non deve essere disperso". Lo ha dichiarato il consigliere comunale Gianluca Inzerillo.

"A dicembre di quest’anno - continua il consigliere Inzerillo - scadrà anche il secondo anno di proroga che era stato concesso dalla vecchia amministrazione comunale e sono in tanti, tra cittadini e dipendenti dell’azienda, a segnalare la necessità di un intervento urgente delle istituzioni. il quadro normativo nazionale di riferimento pone più di un dubbio sulla possibilità di rinnovare l’affidamento “in house” alle attuali condizioni contrattuali, Forza Italia propone un tavolo tecnico che promuova una “transizione aziendale” necessaria e che parallelamente sostenga le ragioni di una proroga dell’attuale contratto a garanzia del pubblico servizio".

"Le soluzioni che il nostro partito intende mettere sul tavolo vanno dall’apertura di un dialogo con Cassa Depositi e Prestiti per dotare l’azienda della solidità economica necessaria a proporre al Comune nuovi servizi di efficientamento energetico ad una ricognizione puntuale di tutte le misure di sostegno pubblico alla transizione energetica messe in campo dal governo nazionale. Il Sindaco ha dotato Amg Energia di una governance solida e di qualità, siamo certi che ci siano tutte le condizioni per addivenire ad una soluzione moderna e virtuosa di questa crisi, ma bisogna intervenire con la massima celerità", conclude Inzerillo.

