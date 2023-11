Amministrazione Lagalla

Arcoleo: ''Con Lagalla non è cambiato nulla, promesse elettorali sciolte come neve al sole.. immondizia, potature e disservizi''

Lo dichiara il capogruppo del PD al Comune, Rosario Arcoleo su Facebook.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/11/2023 - 09:49:53 Letto 765 volte

«Non esistono soluzioni Semplici per problemi complessi. Le ricette dell'amministrazione Lagalla in campagna elettorale si sono sciolte come neve al sole. ALLAGAMENTI, IMMONDIZIA, SPORCIZIA, POTATURE e DISSERVIZI. Non è cambiato Assolutamente nulla».

