Boccia: ''Le restrizioni saranno prolungate''

''Le misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno allungate'', lo ha detto oggi il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

“Siamo ancora nel pieno dell'epidemia. Sarebbe un grave errore abbassare la guardia proprio ora", lo ha detto oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, insistendo sull'importanza delle misure adottate per contenere l'epidemia Covid-19. "Si finirebbe per vanificare quanto fatto fino ad oggi. I sacrifici di queste settimane sono seri".

"Gli epidemiologici affermano che si vedono i primi effetti del contenimento. Non siamo però ancora al cambio di fase. Servirà - avverte Speranza - tempo e gradualità".

Una linea confermata dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ai microfoni di SkyTg24: "Le misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno allungate. I tempi li deciderà, come è sempre accaduto, il Consiglio dei Ministri sulla base di un'istruttoria che fa la comunità scientifica. Penso che in questo momento parlare di riapertura sia inopportuno e irresponsabile. Tutti noi vogliamo tornare alla normalità, ma prima dobbiamo riaccendere un interruttore per volta".

