Boom di rientri in Sicilia: in circa trentamila sono tornati nell'isola

In trentamila sono rientrati in Sicilia in questi ultimi giorni.

Pubblicata il: 15/03/2020

In trentamila sono rientrati in Sicilia – in questi ultimi giorni - da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. L'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo continua ad essere operativo registrando, però, una contrazione del 50 per cento del numero di passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2019. All'aeroporto Falcone-Borsellino sono stati garantiti i voli diretti nelle isole minori e cioè Lampedusa e Pantelleria e quelli verso Monaco di Baviera, Francoforte, Roma (solo alcuni voli) e Milano.

Sono arrivati nel capoluogo ieri meno di 500 passeggeri dalle isole minori, Germania (Francoforte e Monaco), Roma e Milano Linate. A decollare da Catania sono stati, invece, gli aerei diretti a Torino, Düsseldorf, Stoccarda, Amburgo, Londra. E proprio da questi luoghi sono sbarcati nella città etnea 566 passeggeri. E poi i rientri in treno, come ieri, quando a Palermo è arrivato un convoglio da Milano. I rientri preoccupano i siciliani che temono di essere contagiati da coloro che sono stati soprattutto in Lombardia.

