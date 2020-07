Caso Open Arms, Salvini andrà a processo

Open Arms

Caso Open Arms, Salvini andrą a processo

149 i senatori a favore, 141 i contrari e una sola astensione: Salvini andrą a processo.

Pubblicata il: 31/07/2020

"Mi mandano a processo come sequestratore di persona per aver difeso i confini del mio Paese e la sicurezza degli italiani? Ci andrò a testa alta, amici. La dignità e la coerenza non hanno prezzo!". Il caso Open Arms finisce in Senato, con il voto ieri sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ora sarà processato. 149 i senatori a favore, 141 i contrari e una sola astensione. In particolare, a votare perché il leghista venga giudicato in tribunale, 91 dei 92 senatori del M5S (ad astenersi la pentastellata Drago), 35 senatori del Pd, 11 senatori di Iv (7 gli assenti ier da Palazzo Madama). Contrari al processo tutti i 95 leghisti presenti, i 17 senatori di Fdi in Aula e i 54 di Forza Italia.

Il fascicolo sulla Open Arms torna adesso in Procura a Palermo, che aveva indagato sulla vicenda. Il Procuratore Francesco Lo Voi dovrà chiedere il rinvio a giudizio dell’ex ministro. Poi sarà il gup a fissare l'udienza preliminare al termine della quale i pm potranno chiedere il processo o il proscioglimento dell'ex ministro.

