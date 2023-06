Codice della Strada

Codice della Strada 2023, via libera del Cdm al disegno di legge

''Tolleranza zero per guida ubriaco o sotto effetto droghe'', ha spiegato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

28/06/2023

Via libera del Cdm al disegno di legge sul codice della strada. Il provvedimento, presentato dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, era all'ordine del giorno per l'approvazione preliminare.

Salvini, nella conferenza stampa seguita al Cdm, ha spiegato che si tratta di "un provvedimento che potrà essere arricchito ed emendato in Parlamento. È un disegno di legge e l'obiettivo è che sia norma entro l'autunno".

"Nel codice della strada abbiamo messo l'educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzioni pesanti per chi sbaglia, arrivando alla revoca a vita per la patente per i recidivi mentre ci sarà la revoca della patente fino a tre anni per chi guida ubriaco o sotto l'effetto di droghe", ha spiegato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

"Il messaggio è molto chiaro: se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no io ti ritiro la patente e fino a tre anni non la rivedi più".

"Queste norme non hanno un nemico, sono amiche della sicurezza e della salute pubblica. Si cerca di portare un po' di equilibrio, regole, buonsenso, controlli e repressione laddove la situazione sia grave".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: GOVERNO

