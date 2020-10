presidio no mask

Coronavirus, presidio no mask dei negazionisti a Roma

I manifestanti sono un centinaio, tra gilet arancioni, militanti della destra romana e cittadini convinti di trovarsi in una ''dittatura sanitaria''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/10/2020 - 16:11:01 Letto 398 volte

Iniziato a Roma anche il presidio no mask alla Bocca della Verità. I manifestanti sono un centinaio, tra gilet arancioni, militanti della destra romana e cittadini convinti di trovarsi in una “dittatura sanitaria”. Tra i presenti lo slogan più in voga è “basta con il terrorismo dell’emergenza”. Tra i responsabili di questo clima si indica il governo Conte che, "a suon di dpcm ci sta negando ogni libertà. Persino quella di respirare all’aria aperta".

La mascherina, che dovrebbero indossare tutti per rispettare l’obbligo di utilizzo all’aperto in caso di assembramento, molti la tengono tirata su, “altrimenti ci multano e sciolgono la manifestazione, e noi non vogliamo questo perché abbiamo intenti pacifici. Comunque non serve anzi è dannosa”. Altri invece, contravvenendo alla predisposizione, la tengono abbassata “perché nessuno può obbligarci. La legge dice che non si può girare con il volto coperto”.

A vigilare, affinché venga rispettata la libertà di manifestare in sicurezza, schierate le forze dell’ordine. Anche gli agenti finiscono nel mirino di alcuni manifestanti, accusati di “essere al servizio di Conte, invece che dei cittadini”. Insulti anche per i giornalisti, “che alterano la realtà, al servizio di editori e poteri forti interessati a utilizzare l’emergenza sanitaria per sottomettere il popolo”.

