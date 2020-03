coronavirus

Coronavirus. Sbarchi non autorizzati in Sicilia, Orlando: ''Governo intervenga per rispetto del blocco''

''Conte e Lamorgese intervengano personalmente per rispetto del blocco'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2020 - 15:48:30 Letto 344 volte

"Di fronte al comportamento criminale ed immorale di chi oggi cerca di rientrare in Sicilia rischiano di far esplodere anche qui in modo violento il contagio da Covid19, risalta in modo gravissimo l'assenza totale di controlli agli imbarchi a Villa San Giovanni, che dovrebbero e potrebbero essere facilmente impediti da quel lato dello Stretto. Per questo chiedo l'intervento urgentissimo e personale del Presidente Conte e del Ministro Lamorgese perché sia rispettato e sia fatto rispettare a Villa San Giovanni il divieto di spostamento deciso ieri dal Governo nazionale". Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

