Covid-19, Costa: ''Dopo 15 giugno una estate senza restrizioni''

''Dopo due anni da parte dei cittadini c'è una responsabilità diversa, è il momento di dare fiducia agli italiani'', ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

"Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell'allentamento: dopo due anni da parte dei cittadini c'è una responsabilità diversa, in alcune situazioni continuano a indossare le mascherine, è il momento di dare fiducia agli italiani". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, sottolineando che "dopo il 15 giugno credo ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni".

