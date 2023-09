Decreto sicurezza, Piantedosi: ''Ora, più sicurezza. 400 militari in più in città''

decreto sicurezza

Decreto sicurezza, Piantedosi: ''Ora, pił sicurezza. 400 militari in pił in cittą''

''Sono previsti potenziamenti dei controlli dei visti d'ingresso in Italia'', ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2023 - 00:02:00 Letto 962 volte

"Abbiamo approvato un decreto sicurezza che interviene in materia di espulsione di soggetti pericolosi, sono previsti potenziamenti dei controlli dei visti d'ingresso in Italia, si interviene poi sulla reiterazione delle domande di protezione internazionale, prevista una procedura più semplificata". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo il CdM. Poi, 400 militari in più in città non più in funzione statica.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: GOVERNO

