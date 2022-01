Coronavirus

Emergenza Covid-19 a Palermo: aumentano i ricoveri, allestito ospedale da campo al Cervello

Un ospedale da campo con dieci posti è stato allestito ieri sera all'ospedale Cervello di Palermo per fronteggiare l'emergenza.

Aumentano i ricoveri e la pressione nelle aeree di emergenza degli ospedali palermitani dove tornano le code delle ambulanze.

Anche oggi i sanitari del 118 sono stati impegnati nel trasporto di decine di pazienti positivi al Covid che necessitano del ricovero.

Tanto che molte ambulanze sono state dirottate verso l'ospedale di Partinico.

Un ospedale da campo con dieci posti è stato allestito ieri sera all'ospedale Cervello di Palermo per fronteggiare l'emergenza causata da decine di ambulanze in attesa da ore davanti al Pronto Soccorso.

La decisione è stata presa di concerto con la protezione civile, in attesa che i reparti di ostetricia del Cervello e quello dell'ospedale Civico completino la riconversione per destinarli a pazienti Covid.

Il numero dei ricoveri negli ospedale siciliani in queste ultime ore, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive, sta registrando nuovamente un forte aumento. La situazione più allarmante all'ospedale Cervello di Palermo dove, nel reparto di Rianimazione, su 16 posti disponibili, sono ricoverati ad oggi 14 pazienti di cui 13 non vaccinati, tra i quali anche under 50. Per questo motivo, dopo il reparto di cardiologia, si sta destinando ai pazienti Covid anche quello di Ostetricia e Ginecologia.

