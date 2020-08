Migranti

Emergenza migranti in Sicilia, mercoledì incontro Conte-Musumeci

L'emergenza migranti in Sicilia sarà al centro di un incontro fissato tra il premier Conte, il governatore della Sicilia Nello Musumeci.

L’emergenza migranti in Sicilia sarà al centro di un incontro fissato per mercoledì a Roma, a Palazzo Chigi, tra il premier Conte, il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. Lo ha comunicato poco fa lo stesso presidente del Consiglio nel corso di un colloquio telefonico con il presidente della Regione siciliana. All’incontro, che sarà tecnico-operativo, saranno invitati alcuni ministri, l’assessore regionale alla Salute ed i sindaci siciliani delle aree maggiormente interessate al fenomeno migratorio. "È stato quindi raccolto - ha affermato Musumeci - l'ennesimo invito che ho rivolto ieri al premier per un confronto. Al governo centrale porteremo le ragioni che hanno animato e continuano ad animare il nostro impegno, per dare finalmente una priorità a questa infinita emergenza sanitaria e umanitaria che si consuma in Sicilia, dopo un decennio di silenzi e omissioni di Roma e Bruxelles".

