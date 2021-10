green pass

Green pass, corsa ai tamponi: 1,8 milioni in 3 giorni, file nelle farmacie

Le certificazioni verdi scaricate hanno superato quota 100 milioni, con un'accelerazione proprio a cavallo dell'entrata in vigore dell'obbligo per i lavoratori.

Dopo il D-Day di venerdì scorso, si attende la prova di ogg per il Green pass. Intanto, le certificazioni verdi scaricate hanno superato quota 100 milioni, con un'accelerazione proprio a cavallo dell'entrata in vigore dell'obbligo per i lavoratori: 2,5 milioni i pass emessi tra giovedì e sabato. Di questi, 1,8 milioni derivano da tamponi.

E la 'macchina' dei test sarà messa sotto stress in settimana, vista la grande richiesta e la loro breve validità (48 ore). Già ieri code si sono formate in diverse farmacie.

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha ipotizzato una possibile eliminazione del Green pass entro l'anno "se la campagna raggiunge il 90%".

Il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, ha aperto ad un'attenuazione dello stato di emergenza: "ci avviamo per lo meno a una situazione di sicurezza, anche se la pandemia non è finita". Attualmente la copertura vaccinale riguarda 43.847.511 italiani che hanno concluso il ciclo. Si tratta del 74% della popolazione complessiva, l'81,2% della platea vaccinabile, quella degli over 12.

Si vedrà nei prossimi giorni se il fastidio di dover fare un tampone ogni due giorni porterà ad un'erosione dello zoccolo duro dei 'no vax': sono ancora 2,8 milioni a non aver ricevuto neanche una dose di vaccino. Mentre sono salite a 581.132 le terze dosi.

Fonte: Ansa

