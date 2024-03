Parco Cassarà

Intitolazione Villa Trabia a Cassarà, Amella: ''Adesso restituire ai cittadini l'area che per anni è stata conosciuta come Parco Cassarà''

Giovedì 28 marzo un sit-in di fronte all'ingresso di via Ernesto Basile per chiedere l'apertura almeno del primo tratto dell'area cosiddetta verde.

19/03/2024

"L'intitolazione di Villa Trabia al vicequestore Ninni Cassarà è pienamente condivisibile. Al contempo, si chiede all'amministrazione Lagalla di restituire al più presto ai cittadini della IV circoscrizione e all’intera città l’area che per anni è stata conosciuta come Parco Cassarà.

Ad oggi, siamo in attesa dei risultati del piano di caratterizzazione affidato l' 11 ottobre 2023 a un professionista.

Pertanto, abbiamo programmato per giovedì 28 marzo un sit-in di fronte all’ingresso di via Ernesto Basile per chiedere l'apertura almeno del primo tratto dell'area cosiddetta verde. Prevista anche una raccolta firme".

Lo dichiara Concetta Amella, componente commissione aziende partecipate ed ambiente.

