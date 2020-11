Papa Francesco

L'udienza generale del Papa torna in streaming: ''Seguiamo le prescrizioni anti-Covid''

''Purtroppo siamo dovuti tornare in Biblioteca, e questo per difenderci dai contagi del Covid'', dice Papa Francesco.

04/11/2020

L'udienza generale del Papa torna in streaming e senza fedeli in presenza. "Purtroppo - dice Francesco - siamo dovuti tornare in Biblioteca, e questo per difenderci dai contagi del Covid".

"Questo ci insegna pure che dobbiamo essere molto attenti alle prescrizioni delle autorità, politiche o sanitarie, per difenderci dalla pandemia", aggiunge, e poi: "Offriamo al Signore questa distanza per il bene di tutti e pensiamo agli ammalati, a chi entra già come 'scarto',a medici, infermieri, volontari che lavorano con i malati".

