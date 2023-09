tumore Messina Denaro

Matteo Messina Denaro sempre più grave, sospesa la cura per il cancro

È stata sospesa la cura per il cancro al boss di Castelvetrano affetto, da diversi anni, da un tumore al colon al IV stadio. Riadattata la terapia del dolore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2023 - 00:01:00 Letto 982 volte

Si aggravano sempre di più le condizioni del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila dove è sottoposto alla terapia del dolore per il tumore al colon giunto al quarto stadio da cui è affetto.

Non più terapia attiva, la cura per il cancro è stata sospesa. Per Messina Denaro solo terapia del dolore che è stata riadattata.

Messina Denaro è ricoverato dallo scorso 8 agosto all'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento per un blocco intestinale. Da allora il boss 62enne viene alimentato per via parentelare nella cella del reparto per detenuti dove è sorvegliato a vista da decine di agenti penitenziari.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!