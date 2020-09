migranti

Orlando sul trasferimento dei migranti: ''Scelta del Governo la più corretta per garantire diritti e sicurezza di tutti''

Dichiarazione del sindaco Leoluca Orlando sulle operazioni di trasbordo dei naufraghi salvati dalla nave Sea Watch nelle scorse settimane verso la nave ''Allegra''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/09/2020 - 09:36:37 Letto 451 volte

Al termine delle operazioni di trasbordo dei naufraghi salvati dalla nave Sea Watch nelle scorse settimane verso la nave "Allegra", il Sindaco Leoluca Orlando ha dichiarato "Come previsto, tutto si è svolto nella più assoluta sicurezza e tranquillità a conferma del fatto che la scelta del Governo nazionale è quella più corretta per garantire i diritti e la sicurezza di tutti, a terra e in mare. E' una soluzione che stronca qualsiasi polemica che è a questo punto fine a sé stessa, a meno che non sia deliberatamente montata per instillare paure e alimentare intolleranza, entrambe certamente non utili per affrontare e risolvere i problemi."

