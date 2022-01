Peste suina

Peste suina, nuove misure per fermare il focolaio

Il ministero della Salute ha disposto ulteriori misure stringenti per fermare il focolaio di peste suina africana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/01/2022 - 08:41:57 Letto 418 volte

Il ministero della Salute ha disposto ulteriori misure stringenti per fermare il focolaio di peste suina africana riscontrato in alcuni cinghiali tra Piemonte e Liguria, per il coinvolgimento di 78 Comuni. Sono previsti la macellazione immediata di suini e i divieti di ripopolamento per sei mesi e di movimentare carni fresche e sottoprodotti al di fuori dell'area "rossa".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!