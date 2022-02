Protesta Coldiretti. Orlando: "Al fianco dei tanti allevatori e agricoltori che stanno vivendo un momento drammatico"

"Ancora una volta la Coldiretti dà voce non solo alla protesta, ma anche alle proposte volte a superare il periodo difficile che sta affrontando l’agricoltura in Sicilia e a Palermo. L'amministrazione comunale è al fianco dei tanti allevatori e agricoltori che stanno vivendo un momento drammatico. Purtroppo si registra un aumento esponenziale dei prodotti necessari alla produzione agricola che però non corrisponde ad un aumento adeguato del prodotto agricolo finale. Non solo una serie di norme impediscono il rilancio del settore, ma mancano gli automatismi necessari nella concessione dei contributi. I ritardi che si accumulano nell’erogazione delle risorse hanno messo in ginocchio lavoratori e famiglie con gravi ricadute sul benessere complessivo della nostra Regione. Basti pensare che gli agricoltori i cui terreni sono stati distrutti dagli incendi dell’estate scorsa a tutt’oggi non hanno ricevuto un euro di ristoro”.