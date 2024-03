Regolamento dei beni comuni

Regolamento dei beni comuni, Imperiale: ''Dopo quasi un anno dall'approvazione ancora difficoltà operative''

Molte associazioni e cittadini, nei mesi scorsi, hanno evidenziato difficoltà operative per il reperimento dei moduli e le informazioni necessarie per poter procedere a presentare le istanze.

«Oggi, in IV Commissione consiliare, abbiamo incontrato il capo area della Cultura e gli uffici per un confronto sull’applicazione del Regolamento dei beni comuni. Molte associazioni e cittadini, nei mesi scorsi, hanno evidenziato difficoltà operative per il reperimento dei moduli e le informazioni necessarie per poter procedere a presentare le istanze con la conseguenza che, dopo quasi un anno dall’approvazione del regolamento, che questa Commissione ha voluto fortemente, non sono pervenute istanze all’amministrazione comunale. Gli uffici, su richiesta della Commissione, si sono impegnati affinchè nei prossimi giorni venga pubblicato un avviso per rendere trasparenti alla città di Palermo le modalità di presentazione delle istanze per la gestione dei beni comuni».



Lo dichiara Salvatore Imperiale, consigliere comunale e presidente IV Commissione consiliare.

Imperiale: " Grazie agli uffici problema risolto"

"Da qualche ora è disponibile sul sito del Comune il modulo con cui proporre all'Amministrazione Comunale un patto di collaborazione per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni. Dopo l'incontro della IV Commissione con il Capo area della cultura e alcuni funzionari, gli uffici si sono subito prodigati per colmare una lacuna che si protraeva da tanto tempo. Ringraziamo per aver accolto immediatamente la nostra richiesta, in questa maniera rendiamo un servizio tanto atteso dalla cittadinanza".

Fonte: Comune di Palermo

