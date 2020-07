Sequestro sigarette e droga

Sequestrate sigarette e hashish, lavoro intenso delle Fiamme Gialle a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/07/2020 - 14:14:32 Letto 392 volte

Sequestro importante. Oltre 16 kg di sigarette di contrabbando. Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, nell’ambito dei controlli svolti quotidianamente nell’aerea metropolitana per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno sequestrato, in diversi distinti interventi operativi, circa 16.520 gr. di sigarette di contrabbando e 5 gr. di sostanze stupefacente di tipo marijuana.

In particolare, le Fiamme Gialle, impegnate nel servizio di controllo economico del territorio, hanno individuato e verbalizzato 8 soggetti colti in flagranza mentre erano intenti alla minuta vendita di sigarette di contrabbando. Nei loro confronti i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo delle sigarette e alla segnalazione dell’illecito all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competente per l’irrogazione delle relative sanzioni.

A seguito di ulteriori accertamenti i militari operanti hanno proceduto a segnalare al locale Ufficio INPS la convivente di uno dei soggetti segnalati all’AAMS per contrabbando di t.l.e. in quanto risultata indebitamente percettrice – già dal mese di marzo 2020 – del beneficio del Reddito di cittadinanza.

Ulteriori 6 soggetti, grazie all’intervento di unità cinofile, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e pertanto segnalati alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa e assicurare il contrasto a ogni forma di illecito economico-finanziario.

