Superati in Italia i 300mila contagi da Coronavirus, Speranza: ''Ci aspettano mesi difficili''

Superati in Italia i 300mila contagi per il Covid dall'inizio dell'emergenza.

Sono stati superati in Italia i 300mila contagi per il Covid dall'inizio dell'emergenza. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui complessivamente - comprese le vittime e i guariti - i contagi nel Paese sono stati finora 300.897.

"Il virus ancora circola ancora e abbiamo di fronte a noi mesi non facili. Io sono convinto che troveremo le soluzioni adeguate e che la scienza ci farà vincere questa battaglia. Ma ancora c'è una situazione che va gestita con la massima attenzione. Ci attendono dei mesi di resistenza". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a 'Frontiere-Festival di Salute' del Gruppo editoriale Gedi-Repubblica.

"A scuola a decidere su tamponi e misure deve essere l'autorità sanitaria. Questa è la sfida più importante perchè chiudere le scuole è stata la scelta piu difficle ma ora dobbiamo continuare sulla linea della prudenza" ha precisato Speranza aggiungendo che il ministero è al lavoro per aumentare la capacita di fare tamponi. "Siamo cresciuti, siamo stati i primi ad usare test antigenici, usati negli aeroporti, e stiamo immaginando di usarli anche fuori da aeroporti e scuola, può essere una risposta importante. Stiamo sperimentando anche test salivari. Obiettivo per qusti mesi di resistenza è rafforzare la nostra capacità di tracciare. No al panico e non improvvisiamo ma fidiamoci di medici e personale sanitario".

Il ministro poi ha invitato a vaccinarsi contro l'influenza: 'Dico a tutti di vaccinarsi perchè quest'anno è ancora piu importante ed ottobre è il mese giusto per iniziare. Alle regioni è arrivato il 70% in più di dosi rispetto allo scorso anno".

