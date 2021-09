terza dose

Terza dose vaccino ai giovani, Speranza: ''Ci affideremo alla comunità scientifica''

''Valuteremo se sarà indispensabile un allargamento, ma voglio dire che non ci sono problemi di approvvigionamento delle dosi'', ha detto il Ministro Speranza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/09/2021 - 09:07:25 Letto 401 volte

"Sull'estensione della terza dose a tutti ci affideremo come sempre alla nostre autorità scientifiche, io penso che verrà un po' alla volta allargata in altri ambiti ma ci guiderà la nostra la comunità scientifica come sempre abbiamo fatto. C'è anche una interlocuzione costante con altre autorità scientifiche nel mondo. Valuteremo se sarà indispensabile un allargamento, ma voglio dire che non ci sono problemi di approvvigionamento delle dosi". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al Festival della città 2021 promosso dalla Lega delle autonomie locali, rispondendo alla domanda su un possibile allargamento del richiamo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!