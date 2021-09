Terza dose vaccino anti-covid, Aifa: ''Ai fragili è necessaria, poi i sanitari''

terza dose

Terza dose vaccino anti-covid, Aifa: ''Ai fragili Ŕ necessaria, poi i sanitari''

''Per il resto della popolazione potrÓ essere somministrata dopo sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale'', ha detto il presidente dell'Aifa, Giorgio Pal¨.

"La cosiddetta terza dose, aggiuntiva, per pazienti immunocompromessi e pertanto particolarmente esposti ad un esito grave dell'infezione da Sars-CoV-2 è necessaria in base alle evidenze di studi scientifici. Questi pazienti hanno una risposta immunitaria compromessa dalle patologie da cui sono affetti o dalle terapie a cui sono sottoposti e necessitano pertanto di uno stimolo vaccinale suppletivo e ravvicinato nel tempo (entro 28 giorni) dal completamento del ciclo di immunizzazione. Per il resto della popolazione, la terza dose, il cosiddetto booster, che si è visto è in grado di potenziare di 8 o 10 volte la risposta immunitaria, potrà essere somministrata dopo sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale". Così Giorgio Palù, numero uno dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e componente del Comitato tecnico scientifico nazionale, in un'intervista a 'Il Mattino'.

