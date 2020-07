SUICIDA

Un altro suicidio, giovane si toglie la vita a Monreale

06/07/2020

Tragedia a Monreale, in provincia di Palermo, dove un ragazzo di 22 anni, V. G., si è lanciato dal balcone della propria abitazione che si trova nella vicina periferia della città. Non si conoscono i motivi del gesto.

Il giovane ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nel corso della caduta dal secondo piano dello stabile in cui abitava.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare la morte del giovane.

