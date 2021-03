vaccino AstraZeneca

Vaccino AstraZeneca, via libera dall'Ema: ''E' sicuro ed efficace''

''E' sicuro ed efficace, non è associato all'aumento del rischio di eventi trombotici'', afferma la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke

Pubblicata il: 18/03/2021

Il vaccino Covid di AstraZeneca, sospeso in Italia e in altri Paesi, "è sicuro ed efficace nella protezione dal Coronavirus, non è associato all'aumento del rischio di eventi trombotici". Lo ha detto la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke, nella conferenza stampa seguita al vertice dell'Agenzia europea del farmaco.

"Alcuni paesi hanno sospeso le vaccinazioni. La conclusione scientifica a cui siamo arrivati offre ai paesi le informazioni per prendere una decisione ponderata relativa all'uso del vaccino AstraZeneca nella loro campagna vaccinale", ha aggiunto Cooke.

"I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca "sono inferiori" a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata", ha detto Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza).

Fonte: Adnkronos

