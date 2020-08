fiume Alcantara

Castiglione di Sicilia, pesci morti e acque inquinate nel fiume Alcantara, Attiva Sicilia: ''Uno scempio'' *VIDEO*

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/08/2020 - 11:36:16 Letto 414 volte

Pesci morti e acque inquinate: si presenta così il fiume Alcantara nella zona di Castiglione di Sicilia, parco fluviale e una delle aree più visitate dell’Isola. La denuncia arriva da Angela Foti, vicepresidente dell’Ars e componente del gruppo Attiva Sicilia, che ha inviato una lettera all’Arpa affinché effettui controlli sull’acqua e presenterà un’interrogazione.



“Le immagini che arrivano dall’Alcantara su segnalazione di alcuni visitatori sono agghiaccianti – afferma Foti - Non è la prima volta che si verificano episodi del genere e non è pensabile che all’interno di un parco fluviale possano esserci questi scempi. Per questo ho chiesto all’Arpa di effettuare dei controlli sull’acqua e capire quali siano le cause di questo inquinamento”.

