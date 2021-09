lavoro

Al via il confronto sul lavoro: Sindacati da Draghi

Gli occhi dei sindacati sono puntati anche sugli altri temi aperti, tra cui gli investimenti del Pnrr e la fine del blocco dei licenziamenti, e sulle riforme in arrivo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/09/2021 - 09:09:48 Letto 400 volte

Riparte il confronto dei sindacati con il governo. Un confronto che si prefigura ampio e serrato, con alle porte la nuova manovra.

Gli occhi dei sindacati sono puntati anche sugli altri temi aperti, tra cui gli investimenti del Pnrr e la fine del blocco dei licenziamenti, e sulle riforme in arrivo: riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, del fisco e delle pensioni.

Ma quello di oggi a Palazzo Chigi è anche il primo incontro dopo il Patto per il lavoro e la crescita lanciato giovedì all'assemblea di Confindustria. E tra i punti "la priorità assoluta è il lavoro per i giovani", dice il segretario del Pd, Enrico Letta, per i quali andrebbe previsto "un salario di ingresso e una possibilità di primo lavoro che li stabilizzi" contro stage e precarietà.

I sindacati ma anche Confindustria rimarcano la linea secondo cui il salario minimo va definito nei contratti e non per legge: "Abbiamo la stessa posizione, siamo per rafforzare la contrattazione perché garantisce tutti, e l'esempio ci viene da Ita", afferma il presidente degli industriali, Carlo Bonomi.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!