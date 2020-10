Bonus Sicilia, flop del click-day: rinviato per problemi tecnici

Bonus Sicilia

Click-day Bonus Sicilia: rinviato per problemi tecnici a giovedì.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/10/2020 - 11:58:14 Letto 360 volte

"Problematica tecnica imputabile a Telecom", con questa motivazione il click-day del bonus Sicilia, destinato dalla Regione alle imprese danneggiate dal lockdown, è stato rinviato a giovedì: stamattina, infatti, il sito messo a disposizione dall'assessorato alle Attività produttive non ha supportato la mole di richieste.

"I numeri che quotidianamente ci fornisce la piattaforma informatica - aveva annunciato nei giorni scorsi l'assessore Mimmo Turano - ci consegnano l'alto indice di apprezzamento per questa misura: in quattro giorni diecimila domande pre compilate per circa 128 milioni di euro. Bonus Sicilia e' una misura che con il presidente Musumeci abbiamo concepito per sostenere concretamente le microimprese danneggiate dal lockdown e non come un contributo ridottissimo da distribuire a pioggia e senza criterio". Ma non erano mancate le critiche al provvedimento.

Inoltre nei giorni scorsi il presidente regionale di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina aveva lanciato l'allarme di un possibile flop dell'inizio del click-day: "il portale attraverso cui si dovrebbe concorrere al bonus Sicilia ha problemi tecnici e impedisce la partecipazione a imprese che hanno invece le carte in regola per concorrere", aveva affermato. Promette infine la Regione: "siamo in attesa che l'azienda di telefonia certifichi il malfunzionamento, ma l'avvio del click-day è rinviato".

Per il presidente dell'antimafia Claudio Fava: "Le scuse accampate e le rassicurazioni fornite dall'assessorato regionale alle attività produttive sono prive di fondamento: il sistema del click day scelto per l’assegnazione delle somme del bonus Sicilia alla piccola e media impresa si conferma una lotteria. A tutto questo si aggiunge la beffa di una piattaforma già in crash dopo pochi minuti, tanto da dover rinviare a giovedì l’avvio della procedura. Altri giorni di ritardo, in attesa che il governo regionale trovi, come sempre, nuovi capri espiatori: il destino, la collera degli dei, l'anno bisestile".

"Esattamente com'è avvenuto per la cassa integrazione in deroga, per i ritardi nelle erogazione dei fondi ai comuni per l’assistenza ai soggetti deboli, per il sistema dei controlli e della prevenzione, per i fondi per il turismo - conclude Fava - per Musumeci e i suoi assessori, la colpa è sempre degli altri. Per i siciliani, no. Assessore Turano e presidente Musumeci, un passo indietro per favore..."

