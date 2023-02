Lavoro

BRT-Bartolini: 100 nuove assunzioni di Impiegati

L'azienda ricerca diplomati e laureati per le filiali in Italia.

Il gruppo BRT-Bartolini effettuerà 100 nuove assunzioni di diplomati e laureati, che riguarderanno soprattutto Impiegati, da assumere presso le 200 filiali presenti sul territorio nazionale.

L’azienda ricerca Impiegati Operativi, i quali dovranno occuparsi di tutte le attività di fronting, bollettazione e customer service, supervisionare la gestione delle merci in magazzino e gestire le giacenze, i resi e le mancate consegne; Impiegati Prese e Consegne, che dovranno gestire tutti i giorni le attività di distribuzione e ritiro delle merci presso la clientela e partecipare all'organizzazione dei "giri" quotidiani degli autotrasportatori;

Impiegati Ufficio Fatturazione, che dovranno supportare il responsabile nelle proprie attività periodiche, supportare le filiali operative ed occuparsi della fatturazione dei clienti e della rendicontazione dei progetti; Addetti Commerciali, che dovranno effettuare attività di sviluppo e mantenimento, gestire in autonomia tutto il processo di vendita, dal primo contatto con il cliente all'individuazione dei suoi bisogni, alla definizione del contratto e delle tariffe oltre a rispondere degli obiettivi di margine e fatturato.

Le persone interessate a lavorare nel gruppo BRT, alle quali saranno offerte opportunità di crescita coerenti, dovranno avere buona conoscenza dei principali strumenti informatici, capacità analitiche, organizzative e di problem solving, forte dinamicità, flessibilità, capacità di gestione delle risorse umane e predisposizione al lavoro in team. L’azienda è una realtà storica italiana e innovativa, che offre un servizio di corriere espresso e logistica sempre allineato con le necessità del mercato, con una profonda conoscenza del settore, si contraddistingue per la propria capillarità e per la flessibilità delle soluzioni proposte.

