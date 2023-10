''Il viaggio più lungo'' di Teresa Triscari

presentazione libro

''Il viaggio pi¨ lungo'' di Teresa Triscari

A Cefal¨ si presenta il libro ''Il viaggio pi¨ lungo. Piccole-Grandi Italie nella Mitteleuropa'' di Teresa Triscari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/10/2023 - 00:05:00 Letto 785 volte

Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Cefalù, si presenta martedì 31 ottobre 2023 alle ore 18,00, presso la Sala delle Capriate in Piazza Duomo a Cefalù, il libro di Teresa Triscari “Il viaggio più lungo. Piccole-Grandi Italie nella Mitteleuropa”.

Dopo i saluti di Francesco Calabrese, Presidente del Consiglio comunale, di Daniele Tumminello, Sindaco di Cefalù e di Antonio Franco, Assessore alle politiche culturali, dialogheranno con l’autrice Valentina Portera, Presidente BCsicilia Sede di Cefalù e Leszek Kazana, Storico e italianista. Letture a cura di Enzo Giannone. Coordina Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia.

Un libro che prende le mosse dal vissuto: memoria di luoghi, paesaggi, persone, tradizioni, stili di vita, mutamenti storici. Riflessioni su momenti complessi e coinvolgenti, sulla Storia che cambia. Narrazioni dell’essere prima di tutto viaggiatori dell’anima. Considerazioni sulle stagioni della cultura contemporanea, delle trasformazioni politiche che avvengono sotto i nostri occhi quasi senza accorgercene, dei tanti drammi che ci circondano. Compresenza di presente e passato; epifania dell’attimo; ritorno in sé stessi e nei luoghi dove hai vissuto e convissuto. Trasmigrazioni in altri contesti e in altre sensibilità.

Un itinerario fra romanzo e saggio che racconta cultura e culture, retaggi di italianità rimasti in vari Paesi della Mitteleuropa; un percorso di vita che diventa ben presto una forma di gratitudine nei confronti di quei luoghi che hanno dato all’autrice una lezione di umiltà e le hanno permesso di immergere tutto il suo essere nella cultura dei luoghi dove ha vissuto. Un girovagare sull’Atlante della Vecchia e della Nuova Europa; un labirinto interno di pensiero; una spirale di emozioni; un vortice di sogni non sognati.

Uno sguardo a Donne di potere e di sapere - da Bona Sforza a Beatrice di Napoli - che, in periodo rinascimentale, hanno avuto il coraggio di gettare il seme del cambiamento in vari Paesi europei dando impulso alla formazione di tante Piccole-Grandi Italie in terre lontane ma sempre vicine e complici. Un seme che, oggi, è stato raccolto da Donne che hanno sfidato e rischiato molto di più: dal Premio Nobel Herta Müller, alla poetessa Ana Blandiana, alla cantante Marta Kubišová, alle mille donne ucraine che fuggono dalla guerra con i loro bambini: tutta una filigrana di linguaggi e di tessiture politiche. Uno sguardo ad un passato che ci riporta al presente: l’europeismo e il femminismo dell’italiana Bona Sforza in periodo rinascimentale; l’europeismo e il mecenatismo del re polacco (italiano nell’anima) Augusto Stanislao Poniatowski nel secolo dei Lumi.

Un volo su Odessa, città italiana al massimo, oggi vittima di eventi che ci attanagliano l’animo. Un romanzo-saggio, uno snodarsi di storie vissute con la consapevolezza, da parte dell’autrice, di essere stata fortunata protagonista di una irripetibile pagina di Storia.

Teresa Triscari, studi classici, autrice di saggi, racconti, poesie, narrazioni autobiografiche. È stata Direttore di Istituti Italiani di Cultura all’estero nell’area dell’Europa Centro Orientale. Ha collaborato con Rai Educational, con Rai Cultura e con il Primo Canale della TV Slovacca. È membro della Giuria del Premio Letterario Elsa Morante. Attualmente interviene su varie riviste culturali pubblicando saggi di critica d’arte e critica letteraria. Tiene seminari e conferenze di letteratura comparata presso le Università Italiane e polacche. Pubblicazioni recenti: ‟C’era una volta … e c’è ancora” (Casa editrice Tracce di Pescara 2018); ‟La Sicilia tra Storie e Miti – La grande koinè mediterranea” (Torri del Vento ed., Palermo, 2019­); ‟Il Moscone e altri racconti” (Medinova editore, 2020). Vive e opera tra Roma e Cefalù.

Per informazioni: Email cefalu@bcsicilia.it, Tel. 320.6468568. F.b. BCsicilia Cefalù.

Fonte: BCsicilia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!