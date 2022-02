Palermo

Dove vivere a Palermo: un giro tra i migliori quartieri

Per capire qual è la zona adatta alle tue esigenze faremo un giro tra i migliori quartieri di Palermo, per comprendere qual è la zona adatta dove vivere.

Palermo è una città dalla bellezza artistica e culturale. Adatta agli amanti del mare e del clima caldo. Una realtà che unisce storia e cultura e si caratterizza per la presenza di monumenti in stile Liberty, aree verdi e mercati pittoreschi.

Ma com’è vivere a Palermo? Scopriamo quali sono i vantaggi che offre questa città.

Come si vive a Palermo

Vivere a Palermo vuol dire scegliere una zona dove il clima è temperato durante l’anno e molto caldo in estate. Una città che offre la possibilità di visitare e vivere intorno alle attrazioni più belle che la caratterizzano.

Inoltre offre una buona qualità della vita grazie al trasporto pubblico locale, motivo per cui vivere in periferia potrebbe essere una buona soluzione per chi ama la tranquillità.

Vivere a Palermo vuol dire anche gustare le prelibatezze del posto, siccome è una delle città migliori dal punto di vista gastronomico. Ora scopriamo quali sono le zone migliori per un investimento immobiliare di successo.

I migliori quartieri di Palermo

Palermo è una grande città che ospita in tutto 25 quartieri, ognuno dei quali ha caratteristiche differenti. I migliori che offrono una buona qualità di vita sono: la Kalsa, quartiere Tribunali-Castellammare, Brancaccio e Partanna.

Vediamo nel dettaglio ognuna zona per cosa si contraddistingue.

La Kalsa

Se vuoi vivere nel fulcro del centro storico questo quartiere è adatto ai tuoi desideri. Caratterizzato da piccole stradine dove potrai fare lunghe passeggiate e goderti il panorama.

Un quartiere ricco di monumenti, ristoranti, locali e ristoranti che animano le ore notturne. Ideale per quelli che vogliono avere tutto a portata di mano e raggiungere ogni servizio in poco tempo. Troverai varie tipologie di immobili a prezzi abbastanza elevati, data la posizione strategica del quartiere.

Quartiere Tribunali-Castellammare

Ad oggi è il quartiere dove si tramandano le tradizioni popolari, un quartiere fatto da piccole stradine. Sede di uno dei mercati più popolari di Palermo, La Vucciria, dove potrai degustare tutte le particolarità culinarie della città.

Brancaccio

Sede della produzione artigianale e industriale è uno dei quartieri migliori dove investire il proprio denaro. Una zona tranquilla e quindi adatta alle famiglie e coppie di giovani che cercano aree lontane dal traffico cittadino.

Uno dei vantaggi di Brancaccio è l’ottima organizzazione dei mezzi di trasporto, che consentono gli spostamenti verso le altre zone di Palermo.

Partanna

Un quartiere situato nella periferia Nord di Palermo, caratterizzato dalla tranquillità e adatto a chi vuole vivere in una zona decentrata ma che offra i principali servizi, per uno stile di vita comfort.

Inoltre qui troverai varie tipologie di case, come ad esempio ville e case indipendenti di recente costruzione e moderne a prezzi abbastanza accessibili. Partanna è un quartiere ben collegato, specialmente con il centro e con le principali strade della città.

Mezzi di trasporto a Palermo

Indipendentemente dalla zona in cui vivi, che sia in centro oppure in periferia, ti potrai affidare all’ottima organizzazione dei trasporti. Palermo è ricca di autobus, metropolitane tram in ogni parte della città. L’AMAT è l’azienda che si occupa delle linee di autobus che offrono servizio urbano e quattro linee di tram.

Inoltre sono presenti anche tre linee metropolitane che sono gestite da Trenitalia e gli autobus che garantiscono il trasporto extraurbano da e verso Palermo. Se stai cercando una casa a Palermo ti consigliamo di scoprire le occasioni immobiliari di vendita case a Palermo su Immobiliovunque. Troverai la casa giusta per te in poco tempo e click.

