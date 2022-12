G7

Meloni al G7: ''Pieno sostegno all'Ucraina, anche militare''

Il presidente del Consiglio conferma la linea euro-atlantica dell'Italia e l'impegno verso le sanzioni contro la Russia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2022 - 00:20:33 Letto 757 volte

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato il supporto italiano alla causa ucraina. "È fondamentale rimanere uniti nel pieno sostegno del G7 a Kiev, anche in campo economico e militare", ha detto in videocollegamento alla sua prima riunione del G7, dopo quella d'emergenza del G20 di Bali. "Siamo chiamati a continuare a difendere il Paese dalla guerra di aggressione russa", ha aggiunto Giorgia Meloni.

È "fondamentale rimanere uniti nel pieno sostegno all'Ucraina", dice Giorgia Meloni durante il G7 sollevando però alcune questioni: la "richiesta di unità al sostegno anche militare all'Ucraina"; il "sostegno economico immediato" e la necessità di "cominciare a pianificare la ricostruzione post bellica". "Siamo chiamati a continuare a difendere Kiev dall'aggressione russa - ha detto Meloni - e ovviamente l'Italia aderisce pienamente al sostegno internazionale e rimane collocata nella linea euro-atlantica".

"Rimaniamo impegnati sulle sanzioni alla Russia", ha poi aggiunto Giorgia Meloni sottolineando che "dopo le sanzioni sul petrolio russo, oggi più che mai serve uno sforzo internazionale sul gas". Il premier ha anche parlato del futuro dell'Ucraina dicendo: "Bisogna cominciare a pianificare la ricostruzione post bellica dell'Ucraina".

Nel G7 si è anche parlato di inquinamento e Giorgia Meloni ha espresso "apprezzamento" per la fondazione del 'Club del clima' del G7, ma ha richiamato gli altri leader a una "maggiore attenzione ai Paesi del sud e in via di sviluppo", per evitare che questa iniziativa sia "vista come il club dei Paesi ricchi. Dobbiamo continuare - ha aggiunto - a impegnarci per i Paesi del sud del mondo". Questa osservazione di Meloni, a quanto si apprende, durante la riunione in videocollegamento del G7 sarebbe stata condivisa anche dal presidente della Francia, Emmanuel Macron.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!