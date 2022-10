referendum annessione Russia

Referendum annessione Russia, Putin: ''Sono state perfettamente trasparenti''

''Non verranno messi in discussione i risultati dei referendum'', dice il presidente russo, Vladimir Putin.

Pubblicata il: 05/10/2022

"Non verranno messi in discussione i risultati dei referendum a favore dell'annessione alla Russia delle quattro regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, sottolineando che le consultazioni "sono state perfettamente trasparenti, convincenti e oggettive". In merito al Donbass, il capo del Cremlino ha affermato che la situazione "sarà stabilizzata".

Intanto Putin ha firmato le leggi per annettere alla Russia le quattro regioni ucraine. Entrambe le camere del Parlamento russo avevano ratificato l'annessione, la Duma lunedì e il Senato martedì.

Fonte: TGCOM24

