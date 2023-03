crisi Tunisia

Tajani: ''Tunisia a rischio collasso economico, impedire questa crisi, porterebbe instabilità anche per i flussi migratori''

''L'Italia sta spingendo l'Fmi a dare almeno la prima tranche di 300 milioni di dollari dei fondi complessivi previsti'', afferma il ministro Tajani.

Pubblicata il: 31/03/2023

"In Tunisia c'è una crisi finanziaria tremenda, è un Paese sull'orlo del collasso economico. Ecco perché come Italia stiamo facendo di tutto per impedire questa crisi che provocherebbe un disastro e porterebbe instabilità in tutto il Nord Africa, anche per i flussi migratori". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel programma "Stasera Italia" su Rete 4.

"Dobbiamo lavorare perché non ci sia un peggioramento della situazione e agire in tempi rapidi", ha proseguito, aggiungendo che l'Italia sta spingendo l'Fmi a dare "almeno la prima tranche di 300 milioni di dollari dei fondi complessivi previsti".

Tajani ha anche parlato con il segretario di Stato americano, Antony Blinken, "per condividere una strategia che permetta a Banca mondiale e Fmi di agire mentre con l'Europa l'Italia sta già facendo la sua parte".

