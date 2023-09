Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Putin: ''Guerra provocata dall'Occidente per frenare lo sviluppo della Russia''

Secondo il leader russo č ''stato fatto intenzionalmente al fine di creare ulteriori condizioni per limitare la nostra crescita economica e frenare lo sviluppo della Russia''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/09/2023 - 00:05:00 Letto 916 volte

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha accusato l'Occidente di aver deliberatamente provocato la guerra in Ucraina per rallentare lo sviluppo della Russia. Le sue parole sono state pronunciate in occasione di un intervento davanti ai giovani scienziati del Centro nucleare federale russo a Saratov, riferisce la Tass.

Putin ha esordito ricordando di aver già incontrato i giovani scienziati del Centro nel 2014. "Allora - ha affermato - i nostri avversari avevano fatto solo i primi passi per cercare di ridurre la nostra sovranità tecnologica, per contrastare il nostro sviluppo. Allora dicevamo che servivano passi energici per assicurare la nostra sovranità tecnologica. Devo dire che le nostre previsioni sono state confermate... hanno anche provocato il conflitto in Ucraina e ne hanno tratto vantaggio". " Ritengo - ha aggiunto - che tutto questo sia stato fatto deliberatamente per creare ulteriori condizioni per ridurre la nostra crescita economica e rallentare lo sviluppo russo".

"Allora (nel 2014) abbiamo iniziato a pensare che qualcosa dovesse essere fatto per assicurare la nostra sovranità. Molto è stato fatto, ma ancora c'è da fare", ha notato Putin, senza spiegare in che modo l'Occidente abbia spinto la Russia a invadere l'Ucraina. Le sue affermazioni suonano anche come un'ammissione delle conseguenze economiche negative della guerra per la Russia.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!