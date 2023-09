malasanità

Malasanità, Associazione Codici: ''Sanità pubblica in crisi tra mancati investimenti e diritti negati''

Liste di attesa infinite, pronto soccorsi affollati, rinuncia alle cure, diseguaglianze di accesso alle prestazioni, questo il quadro tracciato dalla Fondazione Gimbe.

Liste di attesa infinite, pronto soccorsi affollati, rinuncia alle cure, diseguaglianze di accesso alle prestazioni. È il quadro tracciato dal Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, in un intervento sulla spesa sanitaria 2022. Parole durissime, che l’associazione Codici sottolinea e rilancia, ricordando il bilancio impietoso delle verifiche eseguite dai Nas sulle liste d’attesa ed evidenziando le continue denunce che si registrano per casi sospetti di malasanità.

“Il diritto alla tutela della salute sancito dalla Costituzione si scontra con una realtà che vede i cittadini sempre più in difficoltà – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Il quadro tracciato dalla Fondazione Gimbe è allarmante. I dati forniti richiedono un’attenta riflessione ed un intervento importante da parte delle istituzioni prima che la situazione diventi irrecuperabile. Parliamo di numeri impietosi. Pensiamo alla spesa sanitaria pro-capite, che per il 2022 vede l’Italia sotto la media Ocse dietro a ben 15 Paesi. Il quadro peggiora prendendo in esame la spesa sanitaria pro-capite nel G7 per il periodo 2008-2022. In Italia, infatti, il trend si è sostanzialmente appiattito dal 2008, l’ultimo posto non è stato mai abbandonato e la distanza con gli altri Paesi è diventata progressivamente sempre più grande. Una situazione che fa emergere, per l’ennesima volta, la necessità di investire per rilanciare la sanità pubblica, che mostra sempre più lacune ed inefficienze, solo in parte colmate dagli sforzi di tanti operatori”.

L’associazione Codici è attiva da anni contro la malasanità e per la tutela del diritto alla salute dei cittadini. Per segnalazioni o richiesta di assistenza è possibile telefonare al numero 065571996 o scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Fonte: Associazione Codici

