visita guidata

A Marianopoli visita guidata alla Mostra ''L'antico Sì''

Si potranno ammirare l'allestimento storico diviso in due sezioni: tessitura e preziosi. Sono presenti oggetti provenienti da altri paesi siciliani come Solarino, Ferla, Siracusa, Santo Stefano Quisquina e Corleone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/08/2023 - 11:58:57 Letto 804 volte

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà martedì 8 Agosto 2023 alle ore 20,00, a Marianopoli, la visita guidata alla mostra “L’antico Sì”. L’appuntamento è presso il Museo Archeologico e della Civiltà contadina in viale Regione Siciliana. L’iniziativa è organizzato da BCsicilia e dalla Galleria EtnoAntropologica. Dopo i saluti del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia e dell’arch. Carmelo Montagna inizierà la visita alla mostra guidata da Sarah Maria Messina.

La Galleria Etnoantropologica viene ospitata a Marianopoli, all'interno dei musei Archeologico e della Civiltà Contadina. Un nuovo spazio per il viaggio itinerante, per la conoscenza degli antichi usi e costumi nuziali e per un confronto culturale tra le diverse tradizioni popolari della nostra isola. Si potranno ammirare l’allestimento storico diviso in due sezioni: tessitura e preziosi. Sono presenti oggetti provenienti da altri paesi siciliani come Solarino, Ferla, Siracusa, Santo Stefano Quisquina e Corleone. Tra i vari pezzi esposti un abito da sposa risalente alla seconda metà dell’Ottocento e proveniente proprio da Marianopoli. Un tessuto sublime, evidente pur essendo secolare, una manifattura raffinata, perfetta nei particolari ed una cromatura tessile importante. Un colore, in particolare, è da attenzionare: il celeste, predominante nella comunità, quest’ultima molto legata al culto mariano.

Fonte: BCsicilia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!