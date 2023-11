Al Teatro Libero di Palermo va in scena ''Run'', spettacolo di danza della compagnia francese Cie Zahrbat - Roubaix

spettacolo di danza

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2023 - 00:03:00 Letto 759 volte

Dal 23 al 25 novembre alle 21,15 per la 56esima stagione internazionale del Teatro Libero in scena "Run" con Fouad Atzouza, Sacha Vangrevelynghe, Alhouseyni N'Diaye e Brahim Bouchelaghem, per la coreografia di Brahim Bouchelaghem, uno spettacolo di danza della compagnia francese Cie Zahrbat - Roubaix (FR).

Attraverso la corsa, Brahim Bouchelaghem mette in prospettiva l'impulso, l'incontro e il volo. Per Brahim, la corsa è l'espressione di una percezione sensibile del corso della vita. Nasce da una serie di impulsi, alla base di ogni movimento, di ogni gesto, dove ogni pre-movimento, porta ad una modificazione della circolazione dell'energia, un coinvolgimento completo del corpo. Questi impulsi sono anche la base delle nostre scelte e delle nostre indicazioni.

L'incontro nasce tra individui. Si creano punti di connessione e dispersione. I percorsi si intersecano o corrono paralleli. Il tempo dell'incontro è definito dai momenti di condivisione tra gli esseri. Il tempo del volo sfida l'impotenza di fronte all'accelerazione del tempo. Di fronte al flusso continuo di informazioni e desideri della nostra contemporaneità, il tempo accelera e genera la corsa promuovendo il culto dell'urgenza e la necessità di risultati immediati. Il tempo che sta accelerando favorisce un ritmo frenetico che porta all'alienazione. Brahim desidera ridare significato alla contemplazione, dove le linee corrono sul paesaggi o dei nostri ricordi, lasciando che la mente scorra attraverso la memoria.

Info e prenotazioni al numero 3929199609 e via mail a info@teatroliberopalermo.it

