Domenica lo spettacolo dell'alba a Monte Iato

Dopo le note musicali che accompagneranno il sorgere del sole, č previsto il monologo ''Ritorno alle origini'' dell'attrice Rossella Guarneri.

Domenica 10 settembre saluteremo insieme l’alba al Parco archeologico di Monte Iato. Ad esibirsi nella saranno le cantanti Naomi Buffa e Lidia Pullarà, i musicisti Monia Caruso, Giuseppe Calisti, Bogdan Nardi e Salvatore Gaglio. Dopo le note musicali che accompagneranno il sorgere del sole, è previsto il monologo “Ritorno alle origini” dell’attrice Rossella Guarneri. A presentare l’evento sarà Salvo Giordano.

A meno di un mese dallo spettacolo che lo scorso agosto entusiasmò il pubblico presente, un nuovo appuntamento organizzato in collaborazione con CoopCulture. Domenica il parco aprirà i cancelli alle 5,30. L’ ingresso allo spettacolo, il cui inizio è previsto alle 6,45 è gratuito. Il trasporto con bus navetta, garantito dalla ditta Volpe tour dal parcheggio agli scavi, ha un costo di 4 euro e prevede andata e ritorno. L’ultima partenza per assistere allo spettacolo è alle ore 6.30. L’ultima corsa in discesa sarà invece alle ore 10.30.

L’area degli scavi, che dista circa un chilometro dal parcheggio, potrà essere raggiunta anche a piedi, senza costi di ingresso.

Ad accogliere tutti gli spettatori saranno alcuni volontari che offriranno caffè, latte e biscotti, messi a disposizione gratuitamente dagli sponsor del territorio.

Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero WhatsApp 3758334065.

