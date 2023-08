Sant'Elia Art Festival

Tutto pronto per il ''Sant'Elia Art Festival'': protagonisti artisti di strada, colori, musica e spettacoli

Il borgo marinaro diventerà un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto in cui artisti di vario genere allieteranno e infiammeranno gli animi dei partecipanti, coinvolgendoli.

Puntoeacapo Concerti, con il patrocinio del Comune di Santa Flavia e in collaborazione con Valdemone Festival, promuove il progetto “Sant’Elia Art Festival”, in programma il prossimo giovedì 10 agosto 2023 nella borgata marinara di Sant’Elia.

L’evento, che si svolgerà nell’area di Piazza Stenditore di Sant’Elia, vedrà protagonisti artisti di strada, colori, musica e spettacoli. Il borgo marinaro diventerà un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto in cui artisti di vario genere allieteranno e infiammeranno gli animi dei partecipanti, coinvolgendoli.

La proposta nasce con l’intento di valorizzare questo splendido luogo affacciato sul mare nella Città Metropolitana di Palermo, grazie all'arte di strada rappresentata nelle sue molteplici espressioni che spaziano dalla Musica all'arte circense, al teatro, in un caleidoscopio di performance in cui il pubblico si troverà ad essere al contempo attore e spettatore degli eventi.

La serata, che si svolgerà dalle 19 fino all’una di notte (ingresso gratuito) e che sarà anticipata da attività diurne per famiglie e bambini come laboratori e workshop, inizierà con il laboratorio “il circo immaginario" a cura di spazio Kiklos per proseguire successivamente con esibizioni di artisti di strada come Messieur Barnaba con lo spettacolo "in valigia", Salvatore Lo Gelfo con lo spettacolo "In bilico" e Noemi from "Ombra e Luce: spettacolo col fuoco”.

Seguirà un live di Kid Gamma, songwriter e beatmaker, classe 2002. Nel 2021 debutta live al Teatro Antico di Taormina aprendo il concerto di Sangiovanni. Dal 2022 calca numerosi palchi aprendo i concerti di grandi artisti tra cui Rkomi, Chiello, Bresh e Francesco Gabbani. Pubblica i suoi ultimi singoli Farci Male (2022) e KELLY (2023) per GoMad Concerti. ‘’Disco Sentimento’’ è il suo EP d’esordio uscito su tutte le piattaforme digitali il 2 Giugno 2023.

La serata proseguirà con il concerto degli Swingrowers. Siciliani di origine, ormai cittadini del mondo, sono entrati a pieno titolo tra le stelle del genere electro swing/ vintage pop / vintage remix, che unisce la freschezza della musica elettronica con le influenze calde dello swing, del jazz e di suoni del passato. Con quattro album all’attivo, più di 30 Milioni di visualizzazioni su Youtube e una serie di singoli e remix. Da allora hanno portato il loro live esplosivo sui palchi di tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone (con due sold out al Blue Note di Tokyo), arrivando fino in India, e hanno collaborato con artisti del calibro di Caro Emerald, Parov Stelar e Caravan Palace.

Loda Club chiuderà la serata con un dj set. Loda alias di Danilo Lo Iacono, è un giovane bagherese con la passione della musica ed organizzazione di eventi, conosciuto per i tanti per varie collaborazioni in giro per la Sicilia con LODA CLUB. Tra le più recenti esibizioni, le aperture dei concerti di molti cantanti di calibro nazionale, come Ernia.

Gli eventi sono realizzati con il contributo del Comune di Palermo - Area della Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili, nell'ambito dell'Avviso Pubblico FUS finalizzato alla promozione di attività di spettacolo dal vivo destinate ad assicurare l’inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e con essi la tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale del Comune di Palermo e della Città Metropolitana, soprattutto nelle aree periferiche.

