''Venti del '900'' il concerto a Santa Cita: un omaggio a quattro compositori europei

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2023 - 17:03:37 Letto 757 volte

Un omaggio a quattro compositori europei del XX secolo per far conoscere le potenzialità espressive dell’oboe e del fagotto. S’intitola “Venti del ‘900” il Concerto di Gabriele Calogero Palmeri (oboe), Salvatore Palmeri (fagotto) e Giulio Potenza (pianoforte), che avrà luogo domani 6 giugno alle 20 nel salone dell’Oratorio di Santa Cita.

In programma la Sonata op. 166 per oboe e pianoforte di Camille Saint-Saëns, Due tramonti per fagotto e pianoforte di Ludovico Einaudi, Three Little Pieces di Gordon Jacob e Trio per pianoforte, oboe e fagotto di Francis Poulenc.

Ingresso libero

