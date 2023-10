World Health Mental Day

10 ottobre, oggi si celebra la ''Giornata mondiale della salute mentale''

Il tema della campagna 2023 è ''Mental health is a universal human right'' (La salute mentale è un diritto universale).

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/10/2023 - 00:06:00 Letto 827 volte

Il 10 ottobre si celebra il World Health Mental Day - Giornata mondiale della salute mentale - con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo, mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale, combattere stigma e discriminazioni. La Giornata, celebrata per la prima volta il 10 ottobre 1992, è promossa dalla World Federation of Mental Health – Federazione Mondiale della Salute Mentale - e supportata dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS).

Il tema della campagna 2023 è "Mental health is a universal human right” (La salute mentale è un diritto universale). Una buona salute mentale è vitale per la nostra salute e il nostro benessere generale. Eppure, secondo i dati dell'OMS una persona su otto a livello globale vive una condizione di salute mentale che può avere un impatto sulla sua salute fisica, sul benessere, sul modo in cui si relaziona agli altri e sul reddito. Una condizione che riguarda anche un numero crescente di adolescenti e giovani.

Fonte: Ministero della Salute

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!