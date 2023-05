bombardamenti degli alleati su Palermo

80 anni fa i bombardamenti degli alleati su Palermo: incontro Istituzioni-Cittadini per fare il punto della situazione in cui versa il centro storico

L'incontro è stato fortemente voluto da residenti e associazioni per fare il punto della situazione in cui versa il nostro centro storico a distanza di quasi un secolo da quella tragedia.

Ieri si è svolto un interessante incontro fra istituzioni e cittadini presso la chiesa di San Mattia dei Crociferi di via Torremuzza.

L'occasione era la ricorrenza degli 80 anni dai bombardamenti degli Alleati, che produssero immense devastazioni a Palermo, ma in realtà l'incontro è stato fortemente voluto da residenti e associazioni per fare il punto della situazione in cui versa il nostro centro storico a distanza di quasi un secolo da quella tragedia.

Oltre alle devastazioni prodotte dai bombardamenti, le cui ferite sono ancora incredibilmente ben visibili (caso unico fra le città europee) ci sono le devastazioni prodotte dall'abbandono del territorio da parte delle amministrazioni via via succedutesi.

Gli organizzatori dell'incontro di ieri hanno messo nero su bianco i vari problemi che affliggono il nostro centro storico, in particolare la zona della Kalsa, di piazza Magione, di via Alloro, una zona ricchissima di prestigiosi palazzi storici ormai cadenti, spesso occupati dagli abusivi, sede di tre importantissimi musei, custode di vestigia risalenti alla dominazione araba, di splendide chiese barocche.

Oggi, come dicono i residenti, è un'immensa distesa di pub affollatissimi di notte, sede di movida selvaggia, con tutte le conseguenze immaginabili, non ultimo l'inquinamento acustico che rende invivibili le notti degli abitanti. La spazzatura mortifica piazze monumentali, le basole sprofondano a causa delle fognature ammalorate, liquami invadono le strade, prive di marciapiedi, peraltro rese impraticabili ai pedoni per il continuo passaggio di mezzi che transitano indisturbati nonostante si tratti di zona pedonale.

Sono solamente alcuni dei problemi che le associazioni di cittadini, rappresentati dall'Ing. Pellegrino Mulè, da Paolo Crimaudo, presidente comitato residenti Mandamento-Tribunali, da Paola Miceli, presidente del comitato residenti di piazza Magione, dall'avv. Carlo Pezzino Rao, presidente Comitato Residenti Centro Storico e da diversi cittadini residenti, hanno elencato direttamente agli assessori presenti all'incontro: Maurizio Carta (Urbanistica e relativa pianificazione strategica; Centro storico e relativi interventi; Mobilità sostenibile e collegata infrastrutturazione; Città creativa e qualità dello spazio pubblico e dell'abitare; Transizione energetica; Rapporti funzionali con Polizia Municipale, AMG e AMAT; Rapporti con Università) e Pietro Cannella ( Politiche culturali; Sistema museale e bibliotecario; Spettacolo ed eventi culturali; Toponomastica).

Abbiamo ascoltato l'elenco dei problemi, ma anche le soluzioni proposte dai cittadini. Abbiamo anche ascoltato attentamente quanto rappresentato dagli assessori, animati da buoni propositi, che non hanno però nascosto le difficoltà, soprattutto di natura economica, per realizzare quei miglioramenti auspicati dai cittadini impegnati nell'impresa titanica di rendere vivibile un quartiere che avrebbe meritato ben altre attenzione e tanto rispetto. Seguiremo l'evolversi della situazione, accanto alle altre associazioni.

