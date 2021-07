Giuni Russo

A Palermo il Palchetto della Musica sarà legato al nome di Giuni Russo

La Commissione toponomastica del Comune di Palermo ha disposto che venga apposta una targa in marmo in memoria di Giuni Russo nelle immediate vicinanze del Palchetto della Musica.

“La Commissione toponomastica del Comune di Palermo ha disposto che venga apposta una targa in marmo in memoria di Giuni Russo nelle immediate vicinanze del Palchetto della Musica di Piazza Castelnuovo a Palermo, il luogo dove la cantante si esibì giovanissima agli esordi della carriera. Una giusta decisione, questa del Comune, che accoglie la richiesta che avevo formulato quasi un mese fa in una lettera inviata all'assessore comunale alle culture e che finalmente rende giustizia a questa grande artista palermitana, a cui per troppo tempo Palermo ha voltato le spalle”. Lo scrive l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, nei suoi profili social.

“La richiesta di intitolare il Palchetto della Musica a Giuni Russo – aggiunge Samonà - peraltro, era stata avanzata già molti anni fa da Maria Antonietta Sisini, Presidente dell'Associazione GiuniRussoArte e sua compagna artistica e di vita. Richiesta, supportata recentemente anche da una petizione promossa da alcune testate giornalistiche, con in testa palermotoday”.

“Finalmente, adesso – conclude l’assessore Samonà – il Palchetto della Musica sarà legato indissolubilmente al nome di questa nostra straordinaria cantautrice che, con la sua arte, ha fatto vibrare le corde dell’anima di tantissime persone”.

