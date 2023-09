viabilità

A Palermo si gira il film ''Here Now'' di Gabriele Muccino: come cambia la viabilità

Emesse ordinanze per la regolamentazione momentanea della sosta e della viabilità in occasione delle riprese del nuovo film di Gabriele Muccino.

L’Ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa ha emesso due ordinanze per la regolamentazione momentanea della sosta e della viabilità in occasione delle riprese del film di Gabriele Muccino, dal titolo “Here Now”.



La prima delle modifiche alla ordinaria sosta e viabilità sarà in vigore dal 23 settembre al 13 novembre e riguarda l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto compreso tra il il Molo Sant’Erasmo e Via Lincoln (lato mare) e nel tratto tra Via Lincoln e Piazza Tonnarazza (lato monte).

Tra le zone interessate ci sono il Foro Italico, Mondello, Via Maqueda, Cala, Viale dell’Olimpo, Arenella, Viale del Fante, Cattedrale e Porta Nuova, Kalsa, Vucciria, Via Lincoln, Via Venezia, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, Via Roma, Piazza Massimo, Via Lincoln, Corso dei Mille e Foro Italico. Le riprese si svolgeranno fino al 10 novembre.

Ecco le misure previste dall'ordinanza.

Foro Italico

Dalle 8 del 23 settembre alle 23 del 13 novembre, al Foro Italico Umberto I, nel tratto compreso tra il Molo Sant'Erasmo e via Lincoln (lato mare) e nel tratto tra via Lincoln e piazza Tonnarazza (lato monte), viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi di produzione.

Mondello

Dalle 15 del 22 settembre alle 23.30 del 27 settembre, in viale Regina Elena (nel tratto compreso tra via degli Oleandri e viale Iris), in viale Principe di Scalea (nel tratto compreso tra viale Iris e il civico 53) e in largo Giuni Russo (davanti all’Amap, campo base per scarico e carico attrezzature) viene istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione. Dalle 18 del 25 settembre alle 23.30 del 26 settembre in viale Regina Elena (di fronte allo stabilimento ex Charleston, tratto compreso tra via Glauco e ingresso stabilimento), viene istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi di produzione.

