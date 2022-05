Amap

Amap, cambiano le modalità di accesso agli sportelli

Cambiano da lunedì 9 maggio le modalità di accesso agli sportelli per l'utenza attivati dall'Amap in diversi comuni del territorio.

Viene meno l’obbligo di prenotazione degli appuntamenti, che restano invece comunque obbligatori per gli utenti che volessero chiedere la rateizzazione delle morosità pregresse (possibili solo il pomeriggio presso lo sportello di Palermo).

Gli utenti con contratti già attivi possono sempre gestire gli stessi online senza necessità di recarsi allo sportello. Possono farlo o tramite lo sportello web (www.amapspa.it/it/sportelli/sportello-on-line) o tramite la App “MyAmap” disponibile per smartphone Android e iOS.

Per quanto riguarda gli sportelli fisici, gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti:

PALERMO

Via Volturno, 2. Dal Lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.30. Solo per questo sportello resta la possibilità, ma non l'obbligo di prenotazione dell'appuntamento, tramite il sito web o tramite Call-Centre.

Il martedì e il giovedì solo per appuntamento e solo per rateizzazioni richieste dal titolare del contratto, ulteriore apertura pomeridiana, dalle 15 alle 17.

L’appuntamento può essere prenotato online sul sito dell’azienda o tramite il Call-Centre 800.915333

ALIA

Via Vittorio Emanuele, 75 (presso sede comunale). Il primo e terzo mercoledì di ogni mese, dalle 9.30 alle 13.30

CORLEONE

Via F. Firmaturi (presso Complesso S. Ludovico). Il martedì dalle 9.30 alle 13.30

LERCARA FRIDDI

Corso Giulio Sartorio, 58. Il giovedì dalle 9.30 alle 13.30

MARINEO

via Montessori, 8. Il martedì dalle 8.00 alle 13.30

MONTEMAGGIORE BELSITO

Piazza Salemi, 1 (presso il Centro comunale diurno). Il secondo e quarto mercoledì di ogni mese, dalle 9.30 alle 13.30

PARTINICO

Via Papa Paolo VI, 3 (presso Uffici comunali). Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.30

VILLABATE

Via Sant’Agata, 7. Il giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 13,30

